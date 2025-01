I titoli di Sky TG24 del 17 gennaio, edizione delle 8

La tregua a Gaza. A Doha Israele e Hamas hanno firmato ufficialmente l'accordo ma l'entrata in vigore rischia di slittare per il no dell'ultradestra. Decine le vittime per i raid nelle ultime 24 ore. Esplosioni a Kiev durante la visita del primo ministro britannico Starmer e del ministro Crosetto. "Noi in prima fila per la pace" dice Zelensky e ringrazia l'italia. Giustizia, primo via libera alla riforma sulla separazione delle carriere. "Nessun rischio per la democrazia" dice Nordio. Toghe in rivolta. Sul terzo mandato la Lega fa quadrato su Zaia. La coppia aggredita a Milano fuori da una discoteca. Gli inquirenti sulle tracce del branco. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza. Interrogatorio di garanzia per l'insegnante arrestata a Castellamare di Stabia. Alla donna contestato il reato di violenza sessuale. Lei nega e parla di vendetta dei genitori. Allerta rossa per il maltempo oggi in Sicilia e Calabria. Attese piogge intense e venti forti. Mareggiate. Scuole chiuse a Catanzaro e Reggio. Attenzione anche in Sardegna. La scomparsa a 78 anni del regista americano David Lynch, maestro indimenticato di "Velluto blu" e della serie Tv " Twin Peaks". L'omaggio di Spielberg e Ron Howard. Calcio, Serie A, stasera l'anticipo Roma-Genoa. Australian Open, il doppio Bolelli-Vavassori vola agli ottavi, esordio vincente anche per Paolini-Errani.