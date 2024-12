I titoli di Sky TG24 del 18 dicembre: edizione delle 8

E' stata portata fuori dalla grotta la speleologa Ottavia Piana, bloccata nell'Abisso Bueno Fonteno, nel bergamasco. Immediatamente trasferita in elicottero in ospedale. Mattarella alle alte cariche dello Stato. "Serve armonia e massima convergenza". Scontro tra opposizioni e Meloni prima del Consiglio Europeo. La premier attacca: “Inutili le macumbe”. Manovra, ok della Commissione ma il voto finale slitta a dopo Natale. Sì al finanziamento per il ponte sullo stretto, in pensione a 64 anni con l'aiuto dei fondi integrativi. Crisi Stellantis, verso l'accordo sul Piano Italia. L’azienda promette due miliardi per le fabbriche senza incentivi pubblici. Urso parla di “istanze premiate”. Honda e Nissan verso la fusione. Mosca promette vendetta per l'attentato al capo della difesa chimica e nucleare. Arrestato un sospettato. Zelensky avverte: "Gli aiuti dall'Europa per vincere non bastano". In Medioriente, cresce la speranza per un accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Orrore a Damasco, trovata una fossa comune con oltre 100mila corpi. Torna dal Congo e muore per sospetta febbre emorragica a Treviso. Al via accertamenti con lo Spallanzani. Isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto. Coppa Italia, la Juventus travolge il Cagliari e vince 4-0. Oggi in campo alle 18.30 Atalanta-Cesena e alle 21 Roma-Sampdoria.