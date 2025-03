I titoli di Sky TG24 del 18 marzo 2025 - edizione h19

Colloquio tra Trump e Putin, concordata una pace duratura, Mosca accetta di non colpire le infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni, ma chiede lo stop della fornitura di armi. Domani il nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, mercoledì il Consiglio europeo, Von Der Leyen insiste, se vogliamo evitare la guerra, dobbiamo prepararci alla guerra. Meloni al Senato avverte sbagliato dividere l'Europa e gli Stati Uniti, poi assicura no ai fondi di coesione per la difesa, il PD ritrova l'unità e chiede la revisione del piano di riarmo europeo. L'allarme di Draghi, la nostra sicurezza messa in discussione da Trump, l'ex premier poi lancia un appello, la difesa comune dell'Unione è un passaggio obbligato. Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza, oltre 400 i morti accusa Hamas, appello dei parenti degli ostaggi a Netanyahu, non uccidete i nostri cari nei raid. Il Papa ricoverato al gemelli, secondo i medici la situazione di Francesco resta stabile. Il pontefice scrive al Corriere della Sera, la guerra è assurda, disarmiamo la terra, dice. L'omicidio di Sharon Berzeni è avvenuto a luglio scorso a Terno d'Isola, Musa Sangarè ritratta, non l'ho uccisa io, mi hanno costretto a confessare. La morte di Andrea Purgatori, chiesto il processo per quattro medici, sono accusati di omicidio colposo, l'udienza preliminare prevista il prossimo 19 settembre. .