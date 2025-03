Maestra e star di OnlyFans sospesa dalla scuola, polemica

Insegnante di scuola materna e star di Only Fans da migliaia di followers. Nulla di strano o di incompatibile secondo la diretta interessata, Elena Maraga, 29enne maestra d'asilo presso un istituto di Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, sospesa però dalla direzione della scuola, evidentemente di parere opposto. La vicenda è venuta alla luce alcuni giorni fa, a seguito di una segnalazione arrivata ai vertici dell'istituto, secondo i quali il ruolo di educatrice e la passione per i social come Only Fans non possono viaggiare su due binari paralleli. La 29enne, sostenuta da molti genitori soddisfatti del suo lavoro con i propri figli, non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi per una questione di principio e ad altri principi si ispira la risposta della FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne di Treviso. "Questa vicenda ha posto un problema, al di là che si tratti di scuola statale o paritaria cattolica. Perché un insegnante svolge un'attività educativa con i bambini all'interno di un'alleanza educativa, anche di valori, condivisa da scuola e famiglie. Se viene meno la fiducia tra scuola, insegnante e famiglie, l'alleanza educativa è compromessa". Al momento dunque nessuna dimissione volontaria e nessun licenziamento. La vicenda, con tutta probabilità, si risolverà con un accordo legale tra le parti. .