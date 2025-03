Monteverde, crolla una palazzina un turista ferito

Come una bomba, un boato, poi il crollo, tutto in pochi secondi raccontano i testimoni. Nel cuore di Roma una palazzina è implosa intorno alle 08:45 del mattino, a causa di una esplosione dovuta ad una fuga di gas. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto un cittadino di origine scozzese di circa cinquant'anni dalle macerie, ferito ma vigile è stato trasportato d'urgenza in ospedale con il 70% del suo corpo coperto da severe ustioni. L'appartamento era stato adibito a bed and breakfast da poco. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Stiamo facendo anche i massimi rilievi per valutare come per il momento sembra, ma sono in corso tutti gli accertamenti, la regolarità e tutti questi aspetti. Però ovviamente la cosa è avvenuta da poco, quindi siamo in corso di una fase di verifica di tutti questi aspetti. Naturalmente la cosa importante è che fortunatamente non ci sono vittime, anche se purtroppo una persona è fortemente ferita. Quindi sarà molto importante accertare le cause di questo scoppio". L'onda d'urto ed il boato hanno provocato un grosso spavento tra le case e gli abitanti vicini. L'onda d'urto dell'esplosione ha provocato la rottura di diverse vetrate. Circa una cinquantina di persone sono state precauzionalmente evacuate per permettere a Polizia locale e Vigili del Fuoco di compiere accertamenti strutturali. La magistratura ora indaga per valutare la conformità e l'agibilità dell'appartamento esploso e di quelli vicini. .