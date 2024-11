I titoli di Sky TG24 del 18 novembre 2024 - edizione h19

Regionali, in Emilia-Romagna De Pascale, centrosinistra, avanti su Elena Ugolini del centrodestra. Anche in Umbria centrosinistra in vantaggio con Proietti su Tesei. Meloni al G20, nel lungo bilaterale con il Presidente brasiliano Lula, lancia un piano di investimenti per i prossimi 5 anni: "pronti a investire €40 miliardi" annuncia la Premier. La guerra in Ucraina, il via libera di Biden all'uso di missili a lunga gittata. "Vuole la terza guerra mondiale" accusa Trump Jr. "Getta benzina sul fuoco" avverte il Cremlino. "Patriarcato finito. Violenze in aumento per l’immigrazione illegale" dice Valditara alla presentazione della Fondazione Cecchettin. "Serve un confronto" replica il papà di Giulia. In gazzetta ufficiale la legge che punisce chi ricorre alla gestazione per altri anche all'estero. Di questo, di aborto e di fine vita si parla a Materia Grigia, alle 20:40 su Sky Tg24. Commozione ai funerali di Margaret Spada, la 22enne morta a Roma per un intervento di rinoplastica. Si aggrava la posizione dei due medici: la giovane non fu rianimata subito. Tre morti nell'esplosione in una fabbrica illegale di fuochi d'artificio a Ercolano, nel napoletano. Tra le vittime anche un diciottenne al suo primo giorno di lavoro. Dopo la storica vittoria alle Finals, Sinner pronto per la Coppa Davis. Da giovedì azzurri in campo a Malaga per difendere il titolo. Tutto sempre in diretta su Sky.