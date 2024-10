I titoli di Sky TG24 del 21 ottobre: edizione delle 19

Il caso migranti in Albania, in corso il Consiglio dei Ministri che varerà il decreto su trasferimenti in Paesi sicuri. Intanto continua lo scontro tra Governo e magistrati. Sondaggio Youtrend per Sky tg24, a 2 anni dal voto Governo bocciato sulla politica migratoria. Il 55% degli italiani è contrario ai centri per migranti in Albania. L'ondata di maltempo sull'Italia, dopo le esondazioni l'Emilia Romagna fa la conta dei danni, pioggia e frane al sud, in Calabria un auto inghiottita da una voragine. A Rozzano centinaia di persone hanno partecipato al funerale di Manuel Mastrapasqua, il ragazzo era stato ucciso a coltellate il 10 ottobre scorso per un paio di cuffie. In Moldavia vittoria del sì al referendum sull'ingresso nell'Unione Europea, il Cremlino non ci sta e denuncia brogli. La Presidente uscente va al ballottaggio. Missione di Blinken in Medio Oriente per il cessate il fuoco. Tajani in Israele e Palestina, Netanyahu lo assicura sull'incolumità dell'UNIFIL. A Gaza ucciso un ostaggio di Hamas. Domani su Sky torna la Champions League, in campo Juve-Stoccarda, Milan-Bruges e Aston Villa-Bologna. Stasera il posticipo di serie A tra Verona e Monza. Un nuovo libro, un tour appena terminato, uno in programma, il pianista Giovanni Allevi si racconta a Stories. Appuntamento stasera alle 21 su Sky tg24.