I titoli di Sky TG24 del 22 dicembre 2024, edizione ore 19

Il summit Nord-Sud in Lapponia. Meloni assicura: "Russia e organizzazioni criminali non mineranno la nostra sicurezza". La premier poi annuncia per domani un vertice sull'Albania. La riforma della giustizia scatena una nuova polemica tra governo, opposizioni e toghe. Il ministro Nordio dice: risarcire i cittadini dagli errori dei PM. L’ANM verso lo sciopero. L’attentato di Magdeburgo che ha causato la morte di cinque persone. Il killer incriminato per omicidio e lesione aggravata. Polemiche per le segnalazioni ignorate sulla pericolosità del saudita. I raid contro i bambini a Gaza. Cresce la tensione tra la Santa Sede e Israele. Anche oggi durante l'Angelus, il Papa è tornato sulla questione e ha parlato di crudeltà. Studentessa italiana ferita a coltellate dall'ex compagno in un locale di Oslo. Il padre a Sky Tg24: "È ancora a rischio vita-dice- ma i medici sono molto fiduciosi. A Palermo un'anziana muore in ospedale “dopo 8 giorni passati su una barella al pronto soccorso”. La Polizia sequestra le cartelle e apre una inchiesta. L’esplosione in una villetta del lucchese. Individuato il corpo di una vittima. Si cerca l’altro disperso. A Parma tre feriti nel crollo di una abitazione. Ipotesi fuga di gas in entrambe le tragedie. Serie A. La Roma travolge il Parma 5-0. Il Venezia batte il Cagliari. Su Sky sono in campo Atalanta-Empoli. Stasera Monza-Juventus. Domani l'Inter sfida il Como a San Siro.