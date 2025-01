I titoli di Sky TG24 del 22 gennaio 2024, edizione ore 13

La nuova era Trump, raffica di decreti in poche ore. Fanno discutere le mosse su dazi e Big Tech. Congedati i dipendenti pubblici che si occupano di diversità e inclusione. Medioriente, la tregua a Gaza regge, ma Israele va avanti con l'operazione in Cisgiordania. Colpiti oltre 10 terroristi a Jenin, fa sapere l'esercito. Aveva simulato una gravidanza per 9 mesi la donna che ha rapito una neonata in una clinica a Cosenza. La 51enne fermata insieme al marito. La madre della piccola: "siamo morti e risorti". È stato rimpatriato il comandante della polizia giudiziaria libica arrestato a Torino: scarcerato per un errore procedurale. Le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Aula. "Solo con l'Unione Europea unita avremo un futuro di pace e benessere", dice Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico a Messina. Appello alla solidarietà tra gli Stati. Caos treni, Salvini difende il suo operato e parla di "guasti dolosi" contro le Ferrovie. "Problemi scomparsi dopo le denunce", dice il Ministro che oggi riferisce al Senato. Champions, vittoria travolgente dell'Atalanta contro lo Sturm Graz, successo del Bologna contro il Dortmund, pari Bruges-Juventus. Alle 21:00 su Sky Sport tocca a Inter e Milan. Australian Open, Sinner batte de Minaur e vola in semifinale: troverà Shelton. Sfumato il sogno di Sonego. Hamilton debutta in Ferrari sulla pista di Fiorano.