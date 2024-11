I titoli di Sky TG24 del 22 novembre 2024 - edizione h19

Colpita una base italiana UNIFIL a Shama, nel sud del Libano. Feriti 4 militari della brigata Sassari, nessuno in gravi condizioni. I razzi sarebbero stati lanciati da Hezbollah. Meloni esprime indagnazione per i continui attacchi. Tajani chiede più attenzione. "Evitare di usare le basi ONU come scudo", dice Crosetto. Schlein chiede di riferire in Aula. Dopo la condanna della Corte Penale Internazionale, Israele fa quadrato intorno a Netanyahu. Europa spiazzata dall'offerta di protezione di Orban al Premier israeliano. La guerra in Ucraina, Putin alza ancora il tiro e ordina la produzione in serie di missili ipersonici. "Possono raggiungere qualsiasi obiettivo in Europa", avverte Mosca. Nel torinese, avrebbe ucciso la figlia di 10 mesi, annegandola nella vasca da bagno e poi avrebbe tentato il suicidio. La donna ricoverata in prognosi riservata. Beko Europe, ex Whirlpool, annuncia la chiusura di due stabilimenti in Italia entro il 2025. A rischio oltre 1.900 posti di lavoro. Operai verso la mobilitazione. Alle 21:00, su Sky Tg24, ultima puntata di "E poi il silenzio", la docuserie sul disastro di Rigopiano del gennaio 2017, quando una valanga travolse l'Hotel, uccidendo 29 persone. Tennis, Germania e Olanda in campo su Sky nella prima semifinale di Coppa Davis. Domani, dalle 13:00, l'altra sfida tra i campioni in carica dell'Italia e l'Australia.