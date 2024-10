I titoli di Sky TG24 del 23 ottobre 2024 - edizione h8

Il Consiglio d'Europa accusa, la polizia italiana è razzista. Mattarella stupito conferma vicinanza e stima agli agenti. Replica di Meloni, meritano rispetto non ingiurie. Dopo il decreto migranti in Albania, il Viminale ricorre in Cassazione contro il no ai trattenimenti. La maggioranza del CSM chiede la tutela dei magistrati. Manovra, attesa per il testo in Parlamento. Giorgetti rivendica taglio del cuneo per 1,3 milioni di lavoratori in più. Verso l'aumento delle pensioni minime a 621 euro. Israele conferma l'uccisione di Safieddine, successore del leader di Hezbollah, Nasrallah. Blinken oggi in Arabia Saudita. Tajani dal G7, chiediamo tregua e rilascio ostaggi. In manette l'ex capo di Abercrombie & Fitch. Fermato anche il suo partner. Avrebbero gestito un giro internazionale di prostituzione. Il maltempo non dà tregua. Oggi allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. A Pianoro i funerali del ragazzo morto travolto dalla piena. Tennis, all’ATP 500 di Vienna Musetti vince il derby con Sonego e va agli ottavi. Darderi elimina Thiem. Oggi tocca a Berrettini contro Tiafoe. Champions League, il Milan batte il Bruges. Sconfitte per Juve e Bologna. Oggi alle 18:45 Atalanta-Celtic live su Sky Sport Uno. Alle 21 Young Boys-Inter.