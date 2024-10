I titoli di Sky TG24 del 25 ottobre 2024 - edizione h13

Il processo per la morte di Giulia Cecchettin per la prima volta Filippo Turetta in aula, l'ex fidanzato amette: "Il mio piano era rapirla stare con lei e poi ucciderla. Una piattaforma di intelligenza artificiale, abbiamo scoperto dei chatbot che replicano in maniera distorta inquietanti profili di Giulia e Turetta con cui è possibile interagire. Lo stabilimento Toyota di Bologna dove sono morti due operai si ferma, in cassa integrazione gli oltre 500 lavoratori, oggi sciopero dei metalmeccanici per la sicurezza. A Napoli è caccia al killer del 15 enne ucciso in pieno centro con un colpo di pistola, gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. Medio Oriente non si fermano i raid decine di morti a Gaza nel Sud del Libano uccisi tre reporter, nel Paese sfollata un quinto della popolazione, rifugi al collasso. Caso Spano, Fratelli d'Italia prova a spegnere le tensioni, nei 5 Stelle domina lo scontro Conte-Grillo "Movimento morto con mio padre", commenta Davide Casaleggio. Continua il dibattito sulla nuova manovra i possibili effetti dai tagli alle detrazioni sulle ristrutturazioni previsti per redditi più alti alle pensioni minime. Europa e Conference vincono Roma, Lazio e Fiorentina oggi riparte la Serie A con Udinese-Cagliari e Torino-Como, domani per il maltempo a porte chiuse o in campo neutro Bologna-Milan.