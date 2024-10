I titoli di Sky TG24 del 25 ottobre 2024 - edizione h8

Strage senza fine in Medio Oriente, decine di morti a Gaza tra Jabalia e Khan Yunis tre giornalisti uccisi in Libano ma domenica ripartono i negoziati per una tregua. Il richiamo di Mattarella dopo le ultime morti sul lavoro: "Serve impegno straordinario", lo stabilimento Toyota di Bologna sospende le attività, oggi metalmeccanici in sciopero. La manovra, da lunedì le prime audizioni davanti alla Commissione Bilancio, proteste per i tagli alla Sanità e per i sacrifici chiesti alla Scuola. Caso Spano, Fratelli d'Italia cerca di smorzare le tensioni, strappo nei 5 Stelle Conte licenzia Grillo e straccia il contratto da 300 mila euro. Trovato il corpo senza vita di Flavia Agonigi, scomparsa due settimane fa a Pontedera fermato un 34 enne, a Parma uccisa una donna di 62 anni, si cerca il marito. Maltempo al Centro-Nord, allerta arancione in Emilia Romagna scuole chiuse a Bologna, la partita contro il Milan potrebbe essere giocata in campo neutro oggi la decisione. USA 2024 parata di stelle a sostegno di Harris, "Trump corre per diventare un tiranno", l'urlo dal palco del Boss. Trump attacca Biden: "Ha ridotto gli Stati Uniti a una discarica". Europa e Conference League la Roma batte la Dinamo Kiev la Lazio passa sul campo del Twente, la Fiorentina travolge il San Gallo e oggi torna la Serie A con Udinese-Cagliari e Torino-Como.