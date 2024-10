I titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 13

Attentato a Tel Aviv, un camion finisce contro una fermata dell'autobus: almeno 40 feriti. "L'attacco israeliano in Iran non va sminuito nè ingigantito", dice Khamenei. "Troppe vittime civili innocenti, troppi bambini massacrati, stop all'escalation delle guerre", dice Papa Francesco nell'Angelus della domenica. L'inchiesta hacker di Milano, spiate le banche dati di vip e politici. Violato anche un account mail del Presidente Mattarella. Il Governo prepara una stretta sui controlli. Regionali in Liguria, si vota fino alle 23:00 oggi e domani dalle 7:00 alle 15:00. Il dato d'affluenza delle 12:00 è al 13%, in leggero calo rispetto alle consultazioni precedenti. Elezioni in Georgia, vince il partito di governo filorusso con oltre il 54% dei voti. L'opposizione filoeuropeista parla di brogli e contesta il risultato. La 19enne uccisa a forbiciate nella bergamasca: in carcere il vicino di casa coetaneo, in attesa della convalida del fermo dopo la confessione del delitto. Formula 1: Ferrari in pole con Sainz in Messico davanti a Verstappen, Norris e Leclerc. MotoGp in Thailandia, Bagnaia vince davanti a Jorge Martìn ed è ancora in corsa nel mondiale a due gare dalla fine. La Serie A: dopo la vittoria con il Lecce il Napoli si gode la vetta. Alle 18:00 su Sky Sport il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Stasera, 20:45, c'è Fiorentina-Roma.