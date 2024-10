I titoli di Sky TG24 del 28 ottobre 2024, edizione ore 8

L'inchiesta di Milano su dati rubati e dossieraggi, "un pericolo per la democrazia", dicono gli inquirenti. Si indaga sull'appoggio alla rete di servizi e criminalità organizzata. Spiate alte cariche dello Stato, violata anche la mail di Mattarella. Meloni parla di eversione. Il Governo annuncia una stretta. Regionali in Liguria, seggi aperti dalle 7 alle 15. Nell'ultimo dato, affluenza in calo sotto il 35%. Su Sky TG24, lo spoglio e l'analisi dei risultati. America 2024, folla a New York per il comizio di Trump al Medison Square Garden. Sul palco anche Melania: siamo avanti in tutti gli Stati-dice l'ex Presidente. Sondaggi in bilico. Non si fermano i raid a Gaza e in Libano, negoziati in stallo. Netanyahu contestato dai parenti degli ostaggi. Tir contro la folla a Tel Aviv. "Atto terroristico", dice Israele. Confessa il giovane vicino di casa della 19enne uccisa a forbiciate nella bergamasca. Da chiarire la dinamica e il movente. Al vaglio la versione dell'amica della vittima. 13enne morta a Piacenza. Indagato il fidanzato. A Bolzano, 14enne denuncia di essere stata stuprata da un pakistano. "Un giudice ci obbligherà a tenere in Italia pure lui", commenta Salvini. Pari-spettacolo a San Siro, Inter-Juve finisce 4-4. La Roma affonda a Firenze. Formula Uno, Sainz vince in Messico. MotoGp, Bagnaia trionfa in Thailandia e tiene vivo il mondiale.