I titoli di Sky TG24 del 3 aprile, edizione delle 13

La risposta dell'Europa ai dazi di Trump, Von der Leyen parla di conseguenze terribili, ma siamo pronti a negoziare, dice Meloni e riunisce i Ministri a a Palazzo Chigi sulle azioni da intraprendere. La sfida al commercio globale del presidente americano, dazi al 10 percento per tutti, al 20 per l'Unione Europea, più pesanti per Cina e Giappone, entreranno in vigore sabato. Borse asiatiche chiudono in rosso, scivolano anche le europee, giallo sul destino di Musk, la Casa Bianca smentisce le sue dimissioni dall'amministrazione. Israele espande, l'offensiva a Gaza, il premier Netanyhau accolto in Ungheria da Orban, Budapest annuncia il ritiro dalla Corte penale internazionale. Roma, accertamenti sull'auto usata dall'ex fidanzato di Ilaria Sula fermato per l'omicidio, resta al vaglio, la posizione dei genitori. A Messina indagini sulla fuga del killer di Sara. Vasta operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online, quattro arresti, 15 indagati in tutta Italia, smantellato una piattaforma di sfruttamento sessuale minorile. Condizioni stabili per Nanni Moretti, ricoverato da ieri in ospedale a Roma, il regista e attore è stato colpito da un infarto e operato, il bollettino danno lieve, angioplastica efficace. Coppa Italia, il derby d'andata tra Milan e Inter finisce uno a uno, verdetto rinviato al 23 aprile, domani riparte la Serie A, con l'anticipo Genoa-Udinese in diretta su Sky. .