I titoli di Sky TG24 del 30 marzo 2025 - edizione h19

Il terremoto in Myanmar, sale a 1.700, il numero dei morti accertati. Si continua a scavare fra le macerie. Appello della Croce Rossa: servono 100 milioni per l'assistenza. Il futuro dell'Ucraina. "Sono molto arrabbiato con Putin. Senza un accordo pronto a sanzioni", dice Trump, poi minaccia di bombardare l'Iran senza un'intesa sul nucleare. Il piano di riarmo europeo che continua a dividere la Maggioranza. "In Europa abbiamo bisogno di costruire non di sfasciacarrozze, dice dice Tajani. Ma la Lega resta contraria. Un drone di sospetta origine russa ha sorvolato il Joint Research Center di Ispra sul Lago Maggiore. Sugli episodi indaga il pool antiterrorismo della Procura di Milano. È in gravi condizioni il 17enne colpito a coltellate a Frascati, alle porte di Roma, dopo una lite, per un debito non pagato. Con l'accusa di tentato omicidio e porto d'armi arrestato un minorenne. La fine del Ramadan, celebrazioni in tutta Italia. "Il pluralismo religioso è fondamentale. In Medio Oriente violenze inaccettabili", il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. "Vivo un tempo di guarigione nell'anima e nel corpo", scrive il Papa nell'Angelus di oggi. Poi la preghiera per la pace e per il Myanmar devastato dal terremoto e dalla guerra civile. Il calcio, la Fiorentina batte l'Atalanta. Il Cagliari vince contro il Monza. In campo Inter e Udinese. Alle 20:45 Napoli-Milan. Moto GP, alle 21:00 al via il Gran Premio di Austin, Texas. .