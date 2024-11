I titoli di Sky TG24 del 4/11/2024, edizione delle 8

Valencia, dura contestazione al Re Felipe e al Premier Sanchez, colpito con un bastone. Ultradestra rivendica le proteste. Almeno 217 vittime, ancora migliaia i dispersi. USA 2024, testa a testa tra i due candidati. Trump aggancia Harris in Pennsylvania, lei è avanti in Iowa. Il tycoon attacca: “non mi dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media". Elezioni in Moldavia, riconfermata la Presidente Maia Sandu. Ha preso oltre il 54% dei voti battendo il candidato filorusso. Von der Leyen si congratula. Trasferita in un ospedale psichiatrico la studentessa arrestata in Iran. La giovane si era spogliata per protesta. Di lei non si hanno più notizie. Ansia e appelli sui social. Manovra, oggi le audizioni con i sindacati e Confindustria in Commissione Bilancio. Opposizioni contro i tagli alla sanità. Ancora scontro sul concordato fiscale. Ragazzo ucciso nel napoletano dopo una lite. È caccia ai complici del 17enne che ha confessato l’omicidio. Il papà del giovane chiede scusa alla famiglia della vittima. Serie A, Inter-Venezia 1-0. Oggi Empoli-Como e Parma-Genoa. Alle 20:45 Lazio-Cagliari, live su Sky. Formula Uno, in Brasile trionfa Verstappen. Bagnaia vince in Malesia. Un nuovo lavoro da regista, il rapporto con il padre e l’amore. Michele Placido è il protagonista di Stories, in onda stasera alle 21:00 su Sky Tg24.