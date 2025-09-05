I titoli di Sky Tg24 del 5 settembre, edizione delle 13

Sempre più distanti da Cernobbio Zelensky chiede garanzie di sicurezza subito e non dopo la pace. Da Vladivostok, in Russia, Putin minaccia le truppe occidentali sul campo, nostro possibile bersaglio. Dal vertice dei volenterosi di Parigi, confermata la linea di 26 paesi impegnati in Ucraina nel dopoguerra, Trump chiede all'Europa di non comprare più petrolio russo. Le navi della Global Flottilla in attesa di partire dalla Sicilia con destinazione Gaza, Meloni, critica per portare aiuto esistono altri canali e ancora proteste da parte dell'opposizione. Il lungo addio a Giorgio Armani da domani la camera ardente a Milano, lunedì poi funerali in forma privata, messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo. Violenza sessuale su due giovani turiste ungheresi, tre arresti nel catanese, le due ragazze avevano accettato il passaggio di tre giovani di origine marocchina senza permesso di soggiorno. Online migliaia di video rubati da oltre 2000 telecamere di sorveglianza, di appartamenti, studi medici, centri estetici, le immagini venivano scelte su un catalogo a pagamento. Tennis US Open, giorno di semifinali, all'una di notte Sinner contro Auger Aliassime, alle 21 invece Alcaraz Djokovic. Stasera c'è anche la nazionale di calcio Italia Estonia. È l'ultima giornata dell'ottantaduesima mostra del cinema di Venezia al Lido l'ultimo titolo italiano in gara, "un film fatto per bene" di Franco Maresco. .

