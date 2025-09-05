I titoli di Sky TG24 del 5 settembre: edizione delle 19

00:01:38 min
2 ore fa

In Ucraina la pace resta un miraggio. "Migliaia di truppe occidentali a garanzia della sicurezza di Kiev", annuncia Zelensky. "Sarebbero un bersaglio legittimo", minaccia Putin. "Italia, Germania e Polonia non invieranno truppe. Prima di Natale accordo impossibile, servono sanzioni più severe a Mosca", dice il Ministro degli Esteri Tajani da Cernobbio. Colpito un grattacielo a Gaza City. "Era un rifugio di Hamas", dice Israele. Diffuso un video con due ostaggi. Pronte a partire da Siracusa le navi della Global Flotilla. Regionali, verso la candidatura di De Caro in Puglia per il campo largo, Vendola rimane in corsa con AVS, resta aperta la partita del centrosinistra in Campania. Si apre domani la camera ardente di Giorgio Armani a Milano. Lunedì i funerali, in forma privata, e lutto cittadino. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Violenza sessuale su due giovani turiste ungheresi nel catanese, arrestati 3 migranti irregolari. Le due ragazze avevano accettato un passaggio dai tre giovani. "La cura del creato dovrebbe essere la vocazione per ogni essere umano", dice Papa Leone XIV durante l'inaugurazione del borgo Laudato Sì a Castel Gandolfo. Qualificazioni mondiali 2026, debutto di Gattuso CT Azzurro contro l'Estonia. US Open, stasera le semifinali, alle 21:00 Alcaraz-Djokovic, all'1:00 Sinner-Auger Aliassime. .

Reggio Emilia, Festival di Emergency 2025Reggio Emilia, Festival di Emergency 2025
Reggio Emilia, Festival di Emergency 2025
00:02:35 min
| 29 minuti fa
Spaccio di droga nel carcere di Taranto: 25 arrestiSpaccio di droga nel carcere di Taranto: 25 arresti
Spaccio di droga nel carcere di Taranto: 25 arresti
00:01:03 min
| 4 ore fa
Omicidio Vassallo, l'appello: "Carabinieri e governo parte civile"Omicidio Vassallo, l'appello: "Carabinieri e governo parte civile"
Omicidio Vassallo, l'appello:"Stato sia parte civile"
00:02:00 min
| 4 ore fa
Trieste, giovane arrestato per legami con l’IsisTrieste, giovane arrestato per legami con l’Isis
Trieste, giovane arrestato per legami con l’Isis
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a NapoliSciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Napoli
Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Napoli
00:01:02 min
| 4 ore fa
Valle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metriValle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metri
Valle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metri
00:01:01 min
| 7 ore fa
ERROR! T13050925ERROR! T13050925
I titoli di Sky Tg24 del 5 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
Sciopero treni 5 settembre: ritardi e cancellazioniSciopero treni 5 settembre: ritardi e cancellazioni
Sciopero treni 5 settembre: ritardi e cancellazioni
00:01:00 min
| 8 ore fa
Telecamere violate, video privati venduti on lineTelecamere violate, video privati venduti on line
Telecamere violate, video privati venduti online
00:02:00 min
| 7 ore fa
Giorgio Armani, ecco come i giornali dicono addio al re della modaGiorgio Armani, ecco come i giornali dicono addio al re della moda
Giorgio Armani, ecco come i giornali dicono addio al re della moda
00:03:51 min
| 10 ore fa
Incendio a Torino, l'intervento dei Vigili del FuocoIncendio a Torino, l'intervento dei Vigili del Fuoco
Incendio a Torino, l'intervento dei Vigili del Fuoco
00:00:29 min
| 10 ore fa
Torino, maxi incendio in unâazienda a PianezzaTorino, maxi incendio in unâazienda a Pianezza
Torino, maxi incendio in un'azienda a Pianezza
00:01:01 min
| 11 ore fa
