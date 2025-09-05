I titoli di Sky TG24 del 5 settembre: edizione delle 19

In Ucraina la pace resta un miraggio. "Migliaia di truppe occidentali a garanzia della sicurezza di Kiev", annuncia Zelensky. "Sarebbero un bersaglio legittimo", minaccia Putin. "Italia, Germania e Polonia non invieranno truppe. Prima di Natale accordo impossibile, servono sanzioni più severe a Mosca", dice il Ministro degli Esteri Tajani da Cernobbio. Colpito un grattacielo a Gaza City. "Era un rifugio di Hamas", dice Israele. Diffuso un video con due ostaggi. Pronte a partire da Siracusa le navi della Global Flotilla. Regionali, verso la candidatura di De Caro in Puglia per il campo largo, Vendola rimane in corsa con AVS, resta aperta la partita del centrosinistra in Campania. Si apre domani la camera ardente di Giorgio Armani a Milano. Lunedì i funerali, in forma privata, e lutto cittadino. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Violenza sessuale su due giovani turiste ungheresi nel catanese, arrestati 3 migranti irregolari. Le due ragazze avevano accettato un passaggio dai tre giovani. "La cura del creato dovrebbe essere la vocazione per ogni essere umano", dice Papa Leone XIV durante l'inaugurazione del borgo Laudato Sì a Castel Gandolfo. Qualificazioni mondiali 2026, debutto di Gattuso CT Azzurro contro l'Estonia. US Open, stasera le semifinali, alle 21:00 Alcaraz-Djokovic, all'1:00 Sinner-Auger Aliassime. .