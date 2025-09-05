I titoli di Sky Tg24 del 5 settembre, edizione delle 8

La moda perde il suo re, addio a Giorgio Armani, da domani la camera ardente, lutto cittadino lunedì a Milano per i funerali in forma privata, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Dal vertice dei volenterosi patto tra 26 paesi per l'invio di truppe in Ucraina, la Premier ribadisce niente soldati italiani, il Cremlino: contrari a garanzie di sicurezza. Meloni risponde a Schlein, tuteleremo gli italiani sulla flottiglia, ma per portare aiuti esistono altri canali. Il Papa al presidente israeliano garantire un futuro ai palestinesi. Gli arresti per possesso di armi e munizioni a Viterbo, cinque turchi lasciano la questura dopo l'identificazione, nessun legame con i due fermati durante la festa di Santa Rosa. Finiscono online migliaia di video rubati da oltre 2000 telecamere di sorveglianza, di casa e studi medici e centri estetici, di diversi paesi, le registrazioni vendute attraverso un catalogo. Le indagini sulla funicolare deragliata a Lisbona prosegue il lavoro di identificazione delle 16 vittime, mentre va avanti l'analisi dei rottami, sotto accusa la manutenzione. In corso lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dai sindacati di base, andrà avanti fino alle 18 di oggi, rischio cancellazioni di frecce, intercity e regionali. Europei di basket, l'Italia col lutto al braccio per Armani batte Cipro, nazionale, stasera il debutto di Gattuso contro l'Estonia, US Open nella notte, scende in campo Sinner. .