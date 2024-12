I titoli di Sky TG24 del 6 dicembre 2024, edizione ore 19

Siria nel caos, le forze filo-turche anti Assad puntano su Damasco. Preso il controllo dei due capoluoghi a Sud e del valico con la Giordania. Per l'ONU già 370mila sfollati. Francia, Macron lavora a un governo "di interesse generale". I socialisti aprono sulle pensioni. Romania, la Corte Costituzionale annulla le presidenziali dopo il timore di ingerenze russe. La morte del 12enne precipitato da una finestra a Roma. I PM indagano per istigazione al suicidio. Obiettivo, capire se quanto è avvenuto sia un incidente o un gesto volontario. La vicenda del pestaggio di un Carabiniere che a Crotone aveva sparato e ucciso un pizzaiolo. Fermati 4 famigliari della vittima. L'aggressione sarebbe avvenuta senza motivo. Continua la caccia al killer del Ceo di UnitedHealthcare ucciso mercoledì a Manhattan. Trovate tracce di DNA, perquisito a lungo l'ostello dove aveva dormito. Resta alta l'attenzione su una malattia ancora sconosciuta che ha portato a oltre 70 decessi in Congo. Nessun allarme, per il Ministero della Salute, ma attenzione alta. 15esima di serie A: è in corso l'anticipo Inter-Parma. Alle 20.45 Atalanta-Milan live su Sky Sport Uno. La Formula 1 chiude la stagione ad Abu Dhabi, nelle libere domina la McLaren. X Factor 2024, la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli è stata la più vista delle ultime 4 edizioni. Trionfano la 17enne Mimì e il suo giudice Manuel Agnelli.