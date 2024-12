I titoli di Sky TG24 del 7 dicembre, edizione delle 13

Siria. I ribelli jihadisti sono alle porte della capitale Damasco. Almeno 370.000 sono gli sfollati, lo dice l'ONU. Sulla crisi, vertice a Doha tra i rappresentanti di Turchia, Russia e Iran. Francia tra crisi di Governo e rinascita. Oggi, dopo il lungo restauro, riapre al pubblico Notre-Dame. La cerimonia in una Parigi blindata, c'è Trump, Zelensky, Mattarella e Meloni. In Olanda almeno 20 morti nel crollo di una palazzina all'Aja. Testimoni riferiscono di un'esplosione nella notte. Si cerca un auto che si sarebbe allontanato ad alta velocità subito dopo. In Corea del Sud il Parlamento vota sull'impeachment del Presidente Yoon, che si scusa per la legge marziale. Non si ripeterà, dice e il partito di governo lascia l'aula. E poi la Romania nel caos dopo l'annullamento del voto delle presidenziali per presunte ingerenze di Mosca. Perquisizioni nella città di Brasov. "È un golpe", accusa il candidato filorusso. Conte a Sky TG24 replica a Grillo. "Nessun rischio di scissione nel Movimento." Su Stellantis invoca l'intervento di Bruxelles. Investa 500 miliardi nel Automotive, dice. E poi a Milano è tutto pronto per la Prima della Scala. Apre la nuova stagione con "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. L'Atalanta non si ferma, batte il Milan e vola in testa in attesa del Napoli. Vince anche l'Inter. Oggi in campo Juve e Roma. Formula 1, ad Abu Dhabi oggi ci sono le qualifiche.