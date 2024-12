I titoli di Sky TG24 del 7 dicembre, edizione delle 8

Siria , le forze filo-turche anti Assad alle porte di Homs, puntano su Damasco. Oggi a Doha vertice tra i rappresentanti di Turchia, Russia e Iran. Già 370mila gli sfollati. Francia, Sinistra divisa. I Socialisti trattano con Macron. Oggi la riapertura di Notre Dame. Trump e Zelensky alla cerimonia, attesi anche Mattarella e Meloni. Parigi è blindata. In Romania tutto da rifare, la Corte costituzionale annulla le presidenziali per il timore di ingerenze russe. "E' un golpe" attacca il candidato filo Mosca avanti al primo turno. In Corea il Presidente Yoon torna a parlare alla Nazione. Si scusa per la legge marziale ma non si dimette. La maggioranza parla di passo inevitabile. Stellantis, pioggia di licenziamenti nell'indotto. A casa i 97 operai della Trasnova. Il governo convochi subito un tavolo a Palazzo Chigi chiede Schlein tra i lavoratori di Pomigliano. L'Italia alza il livello di allerta per il virus che in Congo ha già fatto decine di vittime. Nessun allarme, fa sapere il Ministero della Salute. Sul posto una squadra di esperti dell'OMS. Tutto pronto per la Prima de La Scala a Milano. Stasera si alza il sipario per "La Forza del Destino". Guerra e ineluttabilità del fatto nell'opera di Verdi con un cast d'eccezione. Serie A. l'Atlanta non si ferma, batte il Milan e vola in testa in attesa del Napoli. Vittoria anche dell'inter. Oggi in campo anche Juve e Roma. Formula 1 ad Abu Dhabi, le qualifiche.