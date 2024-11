I titoli di Sky Tg24 del 7 novembre, edizione delle 13

Il trionfo di Trump, il neo presidente degli Stati Uniti esulta per la vittoria schiacciante. Harris ammette la sconfitta e dice "vado avanti", oggi pomeriggio il discorso di Joe Biden. I repubblicani vicini all'en plein, conquistano il Senato e sono a un passo dal successo anche alla Camera, decisivi tra le minoranze negli Stati in bilico. Poi c'è la crisi di governo in Germania, con Scholz licenzia il ministro delle finanze Lindner. L'opposizione chiede il voto di fiducia. Si aspetta solo la data delle elezioni anticipate. Iniziata la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pechino, previsto per domani l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. E c'è un'importante volta nelle indagini sull'omicidio del sindaco di Pollica Vassallo, arrestato un alto ufficiale dei carabinieri insieme ad altre tre persone. 2024 rovente, secondo la previsione di Copernicus la temperatura media globale ha superato per la prima volta di un grado e mezzo quella dei livelli preindustriali. La Champions sorride alle italiane, l'Inter vince a San Siro contro l'Arsenal. Vittoria dell'Atalanta sul campo dello Stoccarda. Oggi la Conference e l'Europa League con Fiorentina, Roma e Lazio. X Factor, il tema del terzo live Show sarà la musica dance, i 10 concorrenti in gara sono pronti a tornare sul palco. appuntamento alle 21.15 su Sky Uno.