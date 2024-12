I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre 2024 - edizione h13

Esplosione in una raffineria dell'Eni a Calenzano, alle porte di Firenze. Al momento ci sono 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi. Scattato il sistema di emergenza sanitaria nell'area. Dopo la presa di Damasco la Siria in mano ai ribelli jihadisti. Sotto il controllo dei miliziani anche l'area delle basi russe. Assad fuggito con la famiglia a Mosca. L'asilo al presidente siriano deciso da Putin, lo dice il Cremlino. "Non permetteremo all'Isis di tornare nel paese" avverte Biden. La crisi sul tavolo del consiglio di sicurezza dell'ONU. Il personale dell'ambasciata italiana è al sicuro dopo l'irruzione jihadista. "Pronti a evacuare tutti" rassicura il ministro Tajani in costante contatto con la Siria. Conte vince ancora il braccio di ferro sul futuro del Movimento 5 Stelle, la figura del garante bocciata anche nel voto bis. Grillo si congeda evocando il Truman Show. Nel nostro sondaggio settimanale cala la fiducia nel governo. Sale la preoccupazione per la crisi del settore auto. La maggioranza degli italiani difende il diritto allo sciopero. Legge di cittadinanza, jus scholae e gestione dei migranti: di questo parleremo a Materia Grigia, il programma di Sky Tg24 condotto da Fabio Vitale in onda questa sera alle ore 20:40. Serie A, il Napoli cade in casa contro la Lazio. L'Atalanta si gode la vetta. Champions, domani bergamaschi in campo contro il Real, Inter in trasferta contro il Bayern Leverkusen.