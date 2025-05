I titoli di Sky TG24 del primo maggio 2025, edizione ore 13

Primo maggio sindacati in piazza uniti per la sicurezza sul lavoro, Landini attacca il governo sull'occupazione: basta con la propaganda, molti non arrivano a fine mese, dice. Il lavoro è uno dei pilastri del governo, ribadisce Giorgia Meloni. L'8 maggio tavolo con le parti sociali per un confronto sulla sicurezza, dice la Ministra Calderone a Sky TG24. Stati Uniti e Ucraina firmano l'accordo sui minerali strategici. Costituito anche un fondo per la ricostruzione. Restano però ombre sulle garanzie di sicurezza per Kiev. I dazi frenano la crescita americana, primo calo dal 2022. È colpa delle scelte di Biden, accusa Donald Trump. Tesla intanto smentisce le indiscrezioni sulla ricerca di un sostituto ad Elon Musk. Il settantasettesimo anniversario dell'Indipendenza di Israele, celebrazioni tra polemiche per la questione degli ostaggi e emergenza nazionale per gli incendi a Gerusalemme. Il delitto di Garlasco spunta un nuovo nome nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. È un ex vigile del fuoco, la sua testimonianza potrebbe smontare l'alibi di Sempio. Poi c'è la Champions con il pari spettacolo tra Barcellona e Inter. Decisivo il ritorno. Questa sera a Betis Fiorentina in Conference. E poi il tennis a Madrid Musetti e Arnaldi ai quarti ed è tutto su Sky. Torna a Pechino Express, solo 305 chilometri separano le quattro coppie rimaste dalla finale. Tornerà in gara Fabio Caressa. 21:15 la semifinale su Sky uno. .