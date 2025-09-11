I titoli di Sky TG24 dell'11 settembre 2025 - edizione h8

Dopo l'incursione dei droni russi nello spazio aereo della Polonia, il Premier Tusk invoca l'articolo 4 della NATO. "Mai stati così vicini a una guerra mondiale", avverte. "L'Europa in lotta", dice Von der Leyen. "Costruiremo un muro di droni con Kiev". Allarme di Mattarella: "siamo su un crinale, come nel 14". Meloni: "violazione inaccettabile". USA, il giovane attivista conservatore Charlie Kirk ucciso durante un comizio, colpito al collo da un proiettile. È caccia al killer. Trump accusa la sinistra radicale. Medio Oriente, raid israeliano in Yemen: 35 morti, almeno 100 feriti. Il Premier del Qatar: "Netanyahu deve essere consegnato alla giustizia". La Flotilla pronta a salpare oggi. Francia, almeno 300 arresti dopo i disordini e gli scontri per la protesta "blocchiamo tutto" contro Macron. Oggi le prime consultazioni del nuovo Premier Lecornu. Svolta nelle indagini sullo stupro commesso il 30 agosto nel milanese ai danni di una ragazza di 18 anni. Disposto un fermo, grazie al test del DNA. Disabile picchiato a Sanremo, convalidato il fermo per due dei tre giovani monegaschi autori del feroce pestaggio nei confronti di un 21enne piemontese. Torna X Factor, appuntamento questa sera alle 21:15 su Sky Uno con le prime audizioni. Conduce Giorgia, giudici: Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. .