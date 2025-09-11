I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13

La Polonia limita il traffico aereo sui confini orientali fino a dicembre, dopo l'intrusione di 20 presunti droni russi. Convocato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Questa mattina l'incontro tra il Segretario Generale della NATO e i Paesi membri. Tajani in Parlamento: "l'attacco con i droni è un'offesa alla sicurezza euroatlantica". Continua la caccia all'uomo dopo l'uccisione, nello Utah, dell'attivista di destra americano Charlie Kirk durante un discorso all'università, rilasciati due sospetti. Israele sposta altre decine di migliaia di soldati per l'offensiva su Gaza City. Gli attacchi non fermano i pro-Pal, nuove imbarcazioni della Flotilla in partenza da Siracusa. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale avvenuta a fine agosto a San Zenone al Lambro, nel milanese. Sarebbe stato individuato attraverso il DNA. Negli Stati Uniti, il ricordo gli attentati dell'11 settembre di 24 anni fa, quasi 3.000 persone persero la vita, 6.000 i feriti. Trump alla cerimonia al Pentagono. Intelligenza artificiale, maxi accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle per acquistare potenza di calcolo. È uno dei più grandi contratti mai firmati nel settore. Con le audizioni, al via stasera la nuova avventura musicale di X Factor. Giorgia al timone, al tavolo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry, Francesco Gabbani. .

