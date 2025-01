I titoli di SkyTg24 del 29 gennaio, edizione delle 8

vicenda al Masri Meloni, indagata per favoreggiamento e peculato con Nord Piante, Dosi e Mantovano. Non sono ricattabile, Il commento della premier L'a n m. Atto dovuto solidarietà da tutta la maggioranza. Ripicca dei magistrati, all'attacco delle opposizioni Sne Meloni venga in aula, Renzi smetta di fare la vittima. Conte il solito complottismo Migranti in Albania cinque Rientrano in Italia, si attende la convalida dei trattenimenti. Caso Visibilia La Cassazione decide se spostare da Milano a Roma l'indagine su Santanchè Controlli e operazioni contro i migranti illegali anche a New York Giudice blocca la sospensione dei fondi federali Trump limita le transizioni di genere per gli under diciannove Scontri e morti in Congo assaltate le ambasciate a Kinshasa Cento morti, oltre mille i feriti. Allarme della Croce Rossa a rischio in laboratorio Ebola Goma, pedopornografia online Blitz della Polizia di Venezia dodici arresti, quattordici denunce, il sequestro di numerosi dispositivi informatici Champions League, Serata decisiva in esclusiva su Sky alle ventuno, diretta gol con diciassette partite in contemporanea. Oggi al Colle i campioni azzurri del tennis. Ma Sinner non ci sarà. Il ritorno di Jovanotti Venerdì uscirà il nuovo album Il corpo umano Volume uno. Il disco dopo una pausa forzata a causa di un incidente da marzo, poi parte il pala Giova .