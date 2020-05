Idee per il dopo, Megan Greene: crisi peggiore del '29

Credo che sarà la madre di tutte le crisi, probabilmente sarà più profonda della grande depressione, la domanda è quanto durerà e come sarà il recupero. Come ho detto prima, molti economisti speravano che avremmo avuto una breve e violenta contrazione, seguita da una rapida e decisa ripresa. Penso che sia molto improbabile. Se chiedesse agli americani, in questo momento: “Se domani riaprisse l'economia andreste al bar o in un ristorante?”. I sondaggi dicono che il 71% non lo farebbe, quindi ritengo che porteremo a lungo le cicatrici di questa crisi e molte abitudini cambieranno, com'è già successo con la crisi finanziaria globale del 2008-2009.