A Paignton in Inghilterra è tutto pronto per il tradizionale Treno delle Luci di Natale, un attrazione natalizia in cui un treno a vapore coperto da luci porterà i viaggiatori fino a Kingswear. In questo filmato, ripreso da un fotografo locale, si vede il treno fare il viaggio di prova, prima di entrare in servizio il 29 novembre. Credit: Scott Williams via Storyful.