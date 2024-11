Rigopiano, Pg chiede nuovo processo per ex prefetto

Oltre due ore di requisitoria nel corso della quale il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giuseppe Ricciardi ha ricostruito quanto avvenne a Rigopiano il 18 gennaio del 2017, quando una valanga travolse l'hotel costruito nel comune di Farindola causando la morte di 29 persone. I giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte dovranno pronunciarsi sul ricorso presentato dalla procura generale dell'Aquila contro la sentenza di secondo grado che aveva visto la condanna di otto imputati e 22 assoluzioni. Ricciardi ha spiegato che la sentenza d'appello non ha tenuto conto delle responsabilità della Regione Abruzzo. I segnali di allarme erano molteplici ha sottolineato, ci sono bollettini meteo di quel periodo, la relazione delle Guide Alpine e poi la chiusura della scuola adottata il 15 gennaio 2017 ha continuato il magistrato, parlando poi dell'assenza di una carta di localizzazione di rischio valanghe che invece avrebbe potuto salvare quelle vittime. Per questo motivo, il procuratore generale ha chiesto l'annullamento delle assoluzioni e quindi un nuovo processo per sei persone che all'epoca ricoprivano funzioni dirigenziali ai vertici della protezione civile regionale e la conferma delle condanne dei dirigenti della provincia Paolo D'incecco e Mauro Di Blasio, dell'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso, dell'allora sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico del comune Enrico Colangeli. Limitatamente all'accusa di disastro colposo, il PG di cassazione ha chiesto un nuovo processo d'appello nei confronti dell'allora sindaco di Farindola Ilario lacchetta. Chiesto un nuovo processo anche per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo già condannato a un anno e otto mesi per omissione di atti d'ufficio e falso per valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo in lesioni colpose e in depistaggio per le quali è stato assolto in appello. "Siamo soddisfatti per le richieste di oggi e quindi del procuratore generale della Cassazione che ripropongono in pieno l'impianto accusatorio della procura di Pescara". La sentenza è attesa nelle prossime ore.