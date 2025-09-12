Interrogatorio trapper, Baby gang risponde al Gip

Ha risposto alle domande del GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia il noto trapper di origine marocchina Zaccaria Mouhib, conosciuto con il nome di Baby Gang. Il 24enne è finito di nuovo in carcere a San Vittore con le accuse di detenzione illegale di armi e ricettazione, nell'ambito di un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco su un presunto traffico di droga e armi che ha portato al fermo di altre 4 persone, imparentate tra loro e accusate anche di spaccio di cocaina e hashish. "Ha risposto alle domande e ha fornito un chiarimento. Grazie". "Perché aveva con sé una pistola?" "Non intendo affrontare il merito delle sue dichiarazioni". L'arresto in flagranza del trapper è scattato all'alba di giovedì, durante una perquisizione dei carabinieri nella stanza di albergo dove alloggiavano, lontano da piazzale Loreto. Aveva una pistola calibro 9 con matricola abrasa e un caricatore, mentre altre 2 semiautomatiche clandestine sono state sequestrate nella sua casa alle porte di Lecco. Di Baby Gang, i PM scrivono: "non rispetta le regole, va in giro con armi vere e le utilizza nelle riprese dei suoi videoclip". Armi che venivano chiamate "il giocattolo" o "il bambino" nei messaggi e nelle telefonate intercettate tra gli indagati. Tutto è partito all'inizio del 2024, quando i carabinieri sequestrarono ad un giovane un fucile mitragliatore d'assalto utilizzato durante le riprese dei video musicali di Baby Gang con l'amico trapper Simba La Rue, attualmente detenuto in carcere per altre condanne definitive e anche lui indagato insieme a Baby Gang Mondo, Sky TG 24. .