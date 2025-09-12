Interrogatorio trapper, Baby gang risponde al Gip

00:01:38 min
|
1 ora fa

Ha risposto alle domande del GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia il noto trapper di origine marocchina Zaccaria Mouhib, conosciuto con il nome di Baby Gang. Il 24enne è finito di nuovo in carcere a San Vittore con le accuse di detenzione illegale di armi e ricettazione, nell'ambito di un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco su un presunto traffico di droga e armi che ha portato al fermo di altre 4 persone, imparentate tra loro e accusate anche di spaccio di cocaina e hashish. "Ha risposto alle domande e ha fornito un chiarimento. Grazie". "Perché aveva con sé una pistola?" "Non intendo affrontare il merito delle sue dichiarazioni". L'arresto in flagranza del trapper è scattato all'alba di giovedì, durante una perquisizione dei carabinieri nella stanza di albergo dove alloggiavano, lontano da piazzale Loreto. Aveva una pistola calibro 9 con matricola abrasa e un caricatore, mentre altre 2 semiautomatiche clandestine sono state sequestrate nella sua casa alle porte di Lecco. Di Baby Gang, i PM scrivono: "non rispetta le regole, va in giro con armi vere e le utilizza nelle riprese dei suoi videoclip". Armi che venivano chiamate "il giocattolo" o "il bambino" nei messaggi e nelle telefonate intercettate tra gli indagati. Tutto è partito all'inizio del 2024, quando i carabinieri sequestrarono ad un giovane un fucile mitragliatore d'assalto utilizzato durante le riprese dei video musicali di Baby Gang con l'amico trapper Simba La Rue, attualmente detenuto in carcere per altre condanne definitive e anche lui indagato insieme a Baby Gang Mondo, Sky TG 24. .

Incidente a Bologna, schianto auto dopo inseguimento poliziIncidente a Bologna, schianto auto dopo inseguimento polizi
cronaca
Incidente a Bologna, schianto auto dopo inseguimento polizia
00:00:37 min
| 45 minuti fa
Roma, ordigno esplosivo al centro sociale alla GarbatellaRoma, ordigno esplosivo al centro sociale alla Garbatella
cronaca
Roma, ordigno esplosivo al centro sociale alla Garbatella
00:00:20 min
| 1 ora fa
Bologna, auto contro palo durante inseguimento poliziaBologna, auto contro palo durante inseguimento polizia
cronaca
Bologna, auto contro palo durante inseguimento polizia
00:02:25 min
| 1 ora fa
ERROR! T13120925ERROR! T13120925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"
cronaca
Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"
00:01:35 min
| 3 ore fa
Anno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunniAnno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunni
cronaca
Anno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunni
00:01:54 min
| 3 ore fa
Ultras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi NapolUltras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi Napol
cronaca
Ultras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi Napoli
00:01:00 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, i temi sui quali si Ã¨ concentrato finoraPapa Leone XIV, i temi sui quali si Ã¨ concentrato finora
cronaca
Papa Leone XIV, i temi sui quali si è concentrato finora
00:01:59 min
| 4 ore fa
Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clanCamorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan
cronaca
Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan
00:01:32 min
| 4 ore fa
ERROR! T08120925ERROR! T08120925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 settembre 2025 - edizione h. 8
00:01:40 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB1209000ERROR! WEB1209000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di venerdì 12 settembre
00:22:43 min
| 8 ore fa
ERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enneERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
cronaca
Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
00:01:58 min
| 21 ore fa
