Roccaraso, invasione di turisti. Il sindaco: "Più controlli"

"Servono controlli accurati sui bus anche in fase di partenza, serve ogni tipo di verifica per certificare la regolarità di tutti i protagonisti in campo". Lo afferma il sindaco di Roccaraso (AQ), Francesco Di Donato, all'indomani dell'invasione di 250 bus provenienti dalla Campania che domenica 26 gennaio hanno paralizzato il traffico sulla strada statale 17, soprattutto a ridosso degli impianti sciistici. Turisti trasformati in ausiliari del traffico, viabilità in tilt, degrado e sporcizia ovunque: questo lo scenario che si è presentato nella cittadina dell'Alto Sangro. .