Sul Lago Maggiore torna il grande evento “Isole di Luce – The Circle of Lights” con l’illuminazione artistica dell’Isola dei Pescatori e dell’Isola Bella nel Golfo Borromeo. Due isole di antica bellezza che, per tutte le festività ogni giorno fino al 12 gennaio 2025 dalle 16.30 alle 00.30, saranno illuminate da giochi di colori che le avvolgeranno in un’atmosfera davvero fiabesca.