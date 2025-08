Legambiente: "In Campania ancora problemi depurazione"

Abbiamo ritardi cronici sulla depurazione che ha costituito poi l'innesto di procedure di infrazione comunitaria, per cui noi paghiamo oltre 100 milioni l'anno per le procedure di infrazione. La Campania è responsabile per una quota non indifferente di circa il 15% su base nazionale, e abbiamo appena cinque depuratori su un centinaio che funzionano bene. Però c'è da dire che abbiamo moltissimi fondi di investimento con questa programmazione FESR 21-27, ma anche con grandi fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi ora il testimone passa ai comuni che ... devono programmare, progettare e realizzare.