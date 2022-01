È logicamente coerente pensare di poter avere un'estensione maggiore della durata del Green pass, soprattutto se, come adesso, non ci saranno indicazione sulle opportunità, necessità di somministrare a tutti una quarta dose. Però analizziamo i dati in maniera puntuale, continua e reagiamo poi, adottiamo le misure appropriate in funzione di quelle che saranno le evidenze che emergono.