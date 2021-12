Lotta al covid, corsa al tampone durante le feste a Roma

La fila prende forma prima delle 9. Queste sono le macchine che aspettano di fare l'accettazione poi inizia la gincana verso i tendoni dove avviene il prelievo. 800 al giorno, il record la vigilia di Natale con 900 auto in fila e oggi non è da meno. "Oggi è una situazione un pochino più tranquilla quindi più di un'oretta, un'oretta e mezza un'ora e mezza massimo due non non c'è, ma diciamo che con un'ora ce la caviamo. E' una settimana che abbiamo visto sì un aumento dei numeri." Tra tamponi e drive in e test nelle farmacie nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati eseguiti 100.000 tra antigenici e molecolari. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%. I casi a Roma sono arrivati a 2.047 più di 4.000 in tutta la regione. Il rischio è grande, su 4 decessi tre sono di non vaccinati. Chi non vuole fare la fila qui e preferisce non andare in farmacia può rivolgersi a una struttura privata autorizzata. Il costo medio per un molecolare è di 60 euro. 26 dicembre Santo Stefano, un anno fa esatto arrivavano in Italia le prime dosi del vaccino anti Covid a Pratica di Mare. L'indomani le prime somministrazioni a medici e infermieri negli ospedali di Roma. E' passato un anno e la campagna vaccinale prosegue. Nel Lazio è stata superata la quota di 10 milioni e settecentomila somministrazioni. Il 95% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale con due dosi. Il 37% ha ricevuto il richiamo, ieri 33.000 vaccinazioni. L'obiettivo è arrivare a 2 milioni di dosi booster entro il 31 dicembre. Bisogna tenere alta la guardia, dalla regione Lazio la raccomandazione, a fare la dose booster e a vaccinare i più piccoli perché i numeri, sostengono gli esperti, sono destinati a salire.