Maltempo, a Genova allerta arancione: piogge e disagi

Una forte ondata di maltempo ha colpito Genova durante la notte dell'8 ottobre, causando intense precipitazioni e innalzando l'allerta da gialla ad arancione. Le piogge incessanti hanno provocato l'esondazione del rio Fegino in Val Polcevera e diversi allagamenti in città. A seguito della situazione critica, il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 del mattino, decidendo di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, anche in vista del previsto peggioramento del fronte temporalesco.