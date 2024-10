Maltempo, ad Alessandria allagamenti e strade chiuse

I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree della provincia di Alessandria l'8 settembre per fronteggiare le criticità causate dal maltempo. In tarda mattinata si sono contati circa dieci interventi per sopralluoghi e prosciugamenti dovuti a infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni, soprattutto nelle zone dell'Alessandrino e dell'Ovadese. Le forti piogge sono state generate da un temporale autorigenerante che ha colpito l'Appennino, vicino al confine con la Liguria, causando l'esondazione del torrente Orba. La Protezione Civile ha aperto diversi Centri Operativi Comunali, mentre diverse strade sono state chiuse, tra cui la provinciale 185 e la 179.