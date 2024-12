Manfredonia, raccolta fondi lavoratori per salvare l'azienda

Per Natale regalate un'azienda ai suoi lavoratori: 31 dipendenti dell'ex Dopla di Manfredonia hanno scelto questo slogan per la raccolta fondi su Gofundme dalla quale sperano di ricavare entro venerdì prossimo i € 50.000 necessari per la manifestazione di interesse per l'acquisto del capannone della loro vecchia fabbrica. "Questo è un territorio dove nel 2020, più o meno, tante aziende sono venute qua da noi, approfittando di agevolazioni europee, a investire. Sono venute, hanno prodotto, hanno lavorato e poi hanno pensato di tornare alla casa madre". La Dopla, ex Giò Style, specializzata nella produzione di stoviglie monouso sostenibili e compostabili chiude nel marzo del 2023 lasciando a casa a 67 lavoratori. 5 mesi dopo 31 di loro decidono di investire le indennità di disoccupazione nel Workers Buyout, un meccanismo che consente ai dipendenti di far sopravvivere la loro azienda rimasta senza timone. Nasce così la Coopla Green: gli ex-dipendenti diventano imprenditori ed avviano un piano industriale che può contare da qui a qualche mese su fondi e finanziamenti. Ma prima confidando in Gofundme c'è da salvare il capannone. "Per adesso siamo ancora lenti. Non abbiamo ancora raggiunto bene bene bene l'obiettivo. Perché il risultato da raggiungere è molto più alto. Noi che crediamo in questo progetto vogliamo riprenderci il lavoro e vogliamo riprenderci la nostra dignità. Noi vogliamo rimanere a lavorare sul nostro territorio".