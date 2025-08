Martina Oppelli, Marco Cappato contro l'Asl di Trieste

Marco Cappato chiarisce che non c’è stata autodenuncia: è Martina Oppelli ad aver denunciato lo Stato per le sofferenze subite in anni di attesa. La denuncia è rivolta al servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, accusato di aver negato i suoi diritti in linea con le posizioni del presidente Fedriga. Martina era affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva, malattia che l’aveva resa tetraplegica e totalmente dipendente da cure e assistenza. Sostenuta dall’associazione Soccorso Civile, il 31 luglio ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera .