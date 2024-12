I Carabinieri di Messina hanno eseguito un'ordinanza cautelare contro due persone di 26 e 66 anni per associazione mafiosa, con il più anziano indagato anche per trasferimento fraudolento di beni con aggravante mafiosa. Notificate informazioni di garanzia a sette imprenditori edili per concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine riguarda l'uso illecito dei fondi del superbonus edilizio.