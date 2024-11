Notte di tensione al quartiere Corvetto, periferia di Milano, dove un centinaio di giovani hanno protestato per la morte di Ramy Elgaml, deceduto in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Scontri con la polizia, roghi, vandalismi e lanci di bottiglie hanno caratterizzato la serata. Arrestato un 21enne montenegrino per gli incidenti, ora in attesa di convalida a San Vittore.