Giubileo, "Strade sicure" rafforzerà controlli di sicurezza

Il conto alla rovescia per il 24 dicembre, quando il Papa aprirà la porta Santa a San Pietro e darà così inizio al Giubileo è cominciato. Roma si prepara ad accogliere 100 milioni di persone tra turisti e pellegrini. La città è chiamata ad uno sforzo straordinario per garantire la sicurezza di tutti. "Sicuramente ci saranno dei rinforzi e questo sarà importante e quindi confidiamo di poter operare al meglio". Il Prefetto di Roma, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito visita alcuni dei luoghi presidiati dall'Esercito, nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure. "L'impiego lo pianifichiamo insieme in Prefettura ma abbiamo dei ritorni molto importanti sul tema della sicurezza nelle stazioni". A Roma i militari svolgeranno un ruolo cruciale nei luoghi simbolo come San Pietro le basiliche principali e i percorsi di pellegrinaggio. Saranno impegnati in controlli antiterrorismo pattugliamenti mobili e gestione degli accessi ai principali eventi. "I cittadini sono più sicuri, sono più felici, questi ragazzi stanno svolgendo benissimo il loro ruolo". Da agosto 2008 Strade Sicure affianca le forze di Polizia nel presidio del territorio nelle principali aree metropolitane. Nel 2025 Roma potrebbe vedere rafforzati i militare dispiegati. "Quello che io posso immaginare è che ci possa essere una rimodulazione del dispositivo l'esercito è già ampiamente presente sul ruolo, 1500 uomini, quasi 120 siti quindi siamo molto presenti".