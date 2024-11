I titoli di Sky TG24 del 26 novembre 2024, edizione ore 13

In Medioriente, sembra più vicina la tregua tra Israele e Hezbollah. Biden e Macron potrebbero darne l'annuncio. Netanyahu riunisce il gabinetto di guerra. Nuova raid sul Libano. ll G7 dei ministri degli esteri di Fiuggi. Tra i temi sul tavolo del vertice: il conflitto in Ucraina e il mandato d'arresto dell'Aja contro Netanyahu e Gallant. L’operazione Unicredit-Bpm. Giorgetti minaccia l’utilizzo del golden power. Salvini chiede l'intervento di Bankitalia. Scontro governo sindacati sullo sciopero del 29 novembre. A 30 anni dall'alluvione, Mattarella ricorda la tragedia che sconvolse il Piemonte. "Mitigare non basta" spiega. "Salvaguardare gli eco-sistemi, o la natura presenterà il conto". La morte della 15enne di Piazza Armerina. La procura conferma: Si indaga per istigazione al suicidio e per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Seconda notte di rivolta nel quartiere milanese di "Corvetto", seguita alla morte del 19enne dopo un inseguimento. Roghi e cariche con la polizia, la Questura pronta a chiedere rinforzi. Stasera su Sky Sport torna la Champions League. Si comincia alle 18.45 con Slovan Bratislava-Milan. Alle 21 Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta. Domani in campo Juventus e Bologna. Appuntamento stasera su SkyTg24 con Stories. Ospite Gabriele Salvatores al cinema con il nuovo film "Napoli – New York". Un storia di solidarietà mai così attuale dice il regista premio Oscar.