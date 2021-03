Milano, processo Eni-Nigeria: assolti tutti gli imputati

In nome del popolo italiano, il Tribunale, visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve: Scaroni Paolo Descalzi Claudio, Casula Roberto, Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio, Agaev Ednan, Bisignani Luigi, Falcioni Gianfranco, Etete Dan, Brinded Malcom, Colgate Guy Jonathan, Copleston Carter John, Robinson Peter, Eni Spa, Royal Dutch Shell, dal reato loro ascritto e da cui la rubrica perché il fatto non sussiste e per effetto rigetta le domande sulle questioni civili proposte e indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivaziona. Grazie, l'udienza è tolta. Il processo è terminato.