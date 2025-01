Milano, violenza di gruppo e abusi su 19enne: un arresto

Le violenze collettive di Capodanno, le zone rosse risultate almeno quella notte inefficaci e gli episodi di aggressioni nelle zone della Movida, l'ultimo. Mentre il faro della Magistratura resta acceso sui fatti di Piazza Duomo è avvenuto sabato notte a Milano nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina. Intorno alle 4:30 una coppia è stata accerchiata da una decina di giovani, perlopiù nord africani, stando racconto delle vittime, che hanno prima tentato di rapinarli del cellulare e del portafogli e poi hanno iniziato a toccare la giovane e ad abusare di lei. A salvare la ragazza, studentessa fuori sede di 19 anni, l'intervento degli addetti alla sicurezza del locale che accortisi che qualcosa stava accadendo hanno messo in fuga gli aggressori. Nel frattempo una pattuglia di Carabinieri di passaggio in zona è riuscita a bloccare uno di loro un 36enne egiziano, riconosciuto dalle vittime poi trasferito a San Vittore. Le indagini puntano ora a individuare il branco mentre sul tavolo dei Magistrati milanesi al momento ci sono tre denunce relative alle violenze sessuali avvenute a Capodanno e una quarta, quella di una ragazza inglese potrebbe essere acquisita a breve. Gli uomini della Squadra Mobile intanto continuano a scandagliare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza nel tentativo di identificare i responsabili degli abusi di Capodanno. La polemica politica anzitutto sulla sicurezza a Milano nel frattempo si infiamma dopo le parole al Question Time alla Camera del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha bollato i fatti di Milano come: "Assolutamente inaccettabili e che richiamano forte l'attenzione sul tema della violenza contro le donne e del rispetto dei diritti fondamentali e dei nostri valori costituzionali", il Sindaco di Milano Beppe Sala ha precisato che il problema della sicurezza in città c'è da sempre, ma che in questa fase è più intenso: "E' necessario porre attenzione ai nuovi fenomeni che preoccupano ha detto, aggiungendo però se non si può attribuire tutto al tema dell'immigrazione".