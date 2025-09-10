Minori online, Garante: stop foto bimbi, nido multato

Il provvedimento ribadisce un principio che sembrava scontato, riservatezza e dignità dei bambini vanno tutelate sin dalla primissima infanzia. Il Garante per la Privacy vieta a un asilo nido di diffondere online nuove foto dei bimbi che lo frequentano, età compresa tra i tre e i 36 mesi, ordina la cancellazione delle foto già pubblicate o per le quali esista qualsivoglia liberatoria e multa l'asilo a una sanzione di 10000 €. Il procedimento, del quale si dà notizia nella newsletter del Garante, ha preso il via dal reclamo di un genitore che si è sentito dire che per iscrivere la figlia avrebbe dovuto firmare il consenso alla raccolta e all'utilizzo delle immagini della bimba. Il genitore ha segnalato anche la presenza all'interno della struttura di un sistema di videosorveglianza in funzione durante l'attività scolastico educativa. L'istruttoria del Garante ha evidenziato la pubblicazione di foto dei minori sia sul sito dell'asilo, sia sul profilo di Google Maps. Immagini della giornata tipo, anche in contesti delicati come il sonnellino, l'utilizzo dei servizi igienici o il cambio del pannolino. "Senza considerare i rischi, si legge nella newsletter, connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e alla riutilizzabilità da parte di malintenzionati, leggi pedopornografia e reati affini e c'è qualcosa in più. Al Garante è sembrato che proprio una struttura come un nido dove dignità e riservatezza dei piccolissimi dovrebbero essere ancora più rispettate, non potesse permettersi di strumentalizzare le immagini dei bimbi a scopo promozionale.